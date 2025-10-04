برخی مناطق شهرهای آباده ، سورمق و ۱۳ روستای بخش مرکزی شهرستان آباده، بزودی از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره آبفای شهرستان آباده گفت: پس از عملیات ژئو فیزیک و تعیین محل مناسب، یک حلقه چاه آهکی در منطقه روداب شهرستان آباده با صرف افزون بر ۸ میلیارد تومان و دبی آب ۳۰ لیتر بر ثانیه حفر شد.

سعید آزادی ادامه داد: این چاه آهکی در منطقه روداب به زودی به توان تولید آب در شهرستان آباده اضافه می‌شود که با احتساب ۳۷۰ لیتر بر ثانیه، آب آشامیدنی شهر‌های آباده، سورمق و ۱۳ روستای آباده تامین خواهد شد.

آزادی اعلام کرد: زمستان پارسال هم با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر و کاهش نزولات آسمانی و به منظور تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار یک حلقه چاه آهکی در منطقه پشت بره حفر و تجهیز شد و به بهره برداری رسید.

همچنین دهه فجر پارسال یک حلقه چاه آبرفتی با دبی ۱۰ لیتر برثانیه در جاده آباده به روداب (گرده گچ) تجهیز و به شبکه آب آباده اضافه شد.