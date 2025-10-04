پخش زنده
هوشنگ دشتبان، از خیران فعال حوزه علم و فرهنگ، مجموعهای شامل بیش از ۵۰۰ نمونه فسیل ارزشمند را به دانشکده علوم و موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند اهدا کرد.
این مجموعه کمنظیر که از مناطق مختلف کشور گردآوری شده، شامل نمونههایی از فسیلهای متعلق به دورههای مختلف زمینشناسی است و به عنوان منبعی غنی برای آموزش، پژوهش و نمایش عمومی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخش عمدهای از نمونههای فسیل به عنوان ابزار کمکآموزشی و مواد پژوهشی در آزمایشگاهها و کلاسهای درس دانشکده علوم مورد استفاده قرار میگیرد تا زمینهساز ارتقای تحقیقات بنیادی در حوزههای زمینشناسی، دیرینهشناسی و محیط زیست باشد.
همچنین نمونههای منتخب این مجموعه در معرض دید عموم در موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه قرار خواهد گرفت و ضمن غنیسازی محتوای موزه، فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانشآموزان، دانشجویان و علاقهمندان با شواهد حیات باستانی فراهم میسازد.