۸۰ درصد اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در خراسان رضوی، از طریق گذرگاه بین المللی دوغارون به کشورشان بازگشته‌ اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: روند خروج مهاجران غیرمجاز افغان از مرز دوغارون به سمت این کشور همسایه همچنان ادامه دارد.

امیرالله شمقدری امروز در دیدار با فرماندار تایباد افزود: در ماه های خرداد، تیر و بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اسراییل و آمریکا بر علیه ایران، روزهای اوج بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بود و اکنون نیز به طور میانگین روزانه بین ۲ تا ۳ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از دوغارون راهی کشور خود می شوند.

شمقدری با اشاره به خروج ۸۰ درصد اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن خراسان رضوی، ادامه داد: ۹۰ درصد اتباع، به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته اند و ۱۰ درصد دیگر از سوی نیروی انتظامی، در سطح کشور شناسایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه فصل جدید ساماندهی اتباع با جدیت در خراسان رضوی شروع شده است، گفت: طرح استفاده از سیستم بیومتریک در راستای ثبت ورود و خروج اتباع در دوغارون به پایان رسیده است و هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شمقدری بیان کرد: با استفاده از این طرح رصد و پایش اتباع از مرز و رفت و آمد آنها در همه جای استان به صورت برخط کنترل می شود و استفاده از آمار و تحلیل های به دست آمده نقش زیادی در ساماندهی مهاجران افغان دارد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در راستای اشتغال هدفمند اتباع خراسان رضوی با بخش خصوصی گفت و گو شده است، در این بخش شرکت هایی آغاز به کار کرده اند و در راستای مشغول به کار شدن اتباع و حضور آنها در استان تصمیمات جدی و قانونمندی از سوی دستگاههای متولی اتخاذ شده است.

وی به اجرای طرح موفق انسداد دیوار مرزهای شمال شرق کشور اشاره و اضافه کرد: انسداد دیوار مرزهای مشترک ایران و افغانستان یکی از طرح های راهبردی کشور است و ورود اتباع غیرمجاز افغانستانی از مناطقی که مراحل نصب دیوار به پایان رسیده کاهش چشمگیری داشته است.

فرماندار تایباد هم در این دیدار گفت: روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی در نهایت حفظ کرامت و منزلت آن‌ ها در معبر دوغارون در حال انجام است و با رصد و پایش‌ های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوغارون به حداقل رسیده است.

حسین جمشیدی افزود: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به وطن شان است.

در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور بعد از انجام مراحل قانونی از طریق دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌ شوند.

اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز «میلک» در استان سیستان و بلوچستان، «ماهیرود» در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان برمی گردند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.