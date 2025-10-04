پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی آینده از ۲۰ شهریور آغاز شده، گفت: بناست سنجش تا دی تمام شود و پیشبینی میشود که دو میلیون نوآموز در این طرح سنجش شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان برای ارزیابی جامع وضع جسمانی و شناختی نوآموزان در بدو ورود به نظام آموزشی است که شامل معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، قد و وزن و همچنین ارزیابی آمادگی تحصیلی و غربالگری اختلالات رشدی است. سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه امسال طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود سال آینده از ۲۰ شهریور آغاز شده است، گفت: تلاش میشود طرح سنجش از چهار سالگی انجام شود تا مداخلات زودتر صورت گیرد و برای ورود به پایه اول ابتدایی نماند.
وی از اولیای دانشآموزان درخواست کرد به پایگاههای مراکز جامع مراجعه و نوبتگیری کنند تا کارهای سنجش نوآموزان برای سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلیشان را انجام دهند. قاسمی افزود: بناست طرح سنجش تا دی تمام شود. پیشبینی شده ۲ میلیون نوآموز هم سنجش شوند. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در مراکز جامع به بحث اختلالات یادگیری و دیرآموزی توجه بیشتری خواهد شد. ثبتنام سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا پایان تیر بود و والدین میتوانستند با ورود به سامانه «سیرت۲» فرآیند نوبتگیری الکترونیکی را انجام دهند. امسال نیز والدین با مراجعه به سایت sirat.csdeo.ir میتوانند نوبتگیری سنجش فرزند خود را بهصورت اینترنتی انجام و سپس گزینه "ورود با دولت من" را انتخاب و ادامه روند ثبتنام را انجام دهند.