به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، هادی حق شناس صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در سالن شهدای ناجای رشت با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه ۴۷۰ شهید نیروی انتظامی گیلان و شهدای اخیر گفت: کار پلیس تعطیلی ندارد و مثل اکسیژن نبودش وحشت آفرین آست و، چون بخش زیادی از کار نیروی انتظامی در راه خداست بنابراین از ارزش والایی برخوردار است.

وی با اشاره به سختی‌ها و اهمیت کار پلیس علاوه بر ارائه خدمات، در برقراری امنیت و آرامش افزود: قطعا اگر برخی مشکلات مانند اشتغال، مسکن و وضعیت اقتصادی مطلوب شود آمار جرایم کاهش می‌یابد و در مجموع نبود و غفلت پلیس در هر بخشی می‌تواند موجب اتفاقات خانمان سوزی در بنیان خانواده شود.

وی به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمن اگر توان داشت به جنگ ادامه می‌داد و اکنون نیز به دنبال تسلط بر افکار مردم با ایجاد نا امیدی و یاس است که در این برهه و مقطع حساس هم همه ما با مشارکت همگانی، پلیس مقتدر را در ایجاد جامعه امن یاری خواهیم داد.

فرمانده انتظامی گیلان هم در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا در عرصه‌های مختلف گفت: شعار امسال هفته نیروی انتظامی «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است که معتقدیم این فقط یک شعار نیست بلکه یک راهبرد، هدف و راهی است که از هفته انتظامی امسال تا هفته انتظامی تا سال آینده برنامه‌ها و عملکرد‌های ما با این شعار در شش محور در دستور کار قرار می‌گیرد.

سردار حسین حسن پور با بیان اینکه امنیت حاصل یک خرد جمعی است، گفت: از اول امسال تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تماس مردمی داشتیم که ۳۲۷ تماس منجر به کار عملیاتی شد و همچنین به صورت میانگین روزانه بیش از ۹ هزار نفر با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند که این نشان از اعتماد مردم به ما و مشارکت آن‌ها در تامین امنیت دارد.

وی همچنین گفت: در بخش ماموریتی در طول این شش ماه بیش از سه تن انواع مواد مخدر، سلاح و مهمات غیر مجاز کشف و ضبط شد و برای بیش از ده هزار معتاد متجاهر و قاچاقچی پرونده تشکیل شد که در کشف انواع قاچاق شاهد ۵۸ درصد رشد هستیم.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: از اول انقلاب تاکنون در سراسر کشور بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۳۵ هزار جانباز تقدیم کشور شد که قطعا امنیت با مشارکت همه دستگاه‌ها تامین می‌شود.

سردار حسین حسن پور همچنین گفت: در هفته انتظامی امسال قرار است ۶۸ واحد انتظامی به مساحت ۲۶ هزار متر مربع افتتاح و کلنگ ساخت بیش از هزار و ۵۰۰ متر مربع منازل مسکونی به زمین زده شود.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های شهیدان آرمان میزبان و توحید مهرپور، یک جانباز، یک آزاده و ۱۶ نفر از کارکنان نمونه فراجای گیلان تجلیل شد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه دستاورد‌ها و کشفیات پلیس انتظامی گیلان در ۶ ماهه اخیر در قالب ۷ غرفه شامل کشفیات قاچاق، سلاح، مواد مخدر، فضای مجازی و ماهواره استارلینگ برگزار شد که با حضور استاندار افتتاح شد.

از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است.