پخش زنده
امروز: -
هواشناسی سیستان و بلوچستان درمورد تشکیل طوفان حارهای در دریای عرب و شمال اقیانوس هند هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از شنبه تا سهشنبه در دریای عرب و شمال اقیانوس هند، افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۳۰ تا ۶۰ نات در ناحیه فعالیت طوفان گرمسیری پیشبینی میشود.
حیدری افزود: طوفان حارهای موسوم به «شاختی» هماکنون در موقعیت ۲۲ درجه عرض شمالی و ۶۵/۶ درجه طول شرقی قرار دارد و طی روزهای آینده با حرکت به سمت جنوبغربی و سپس شمالغربی دریای عرب پیشروی خواهد کرد.
محسن حیدری تأکید کرد: این طوفان خطری برای سواحل استان سیستان و بلوچستان ندارد.
وی توصیه کرد: شناورهای نیمهسنگین و سنگین از تردد غیرضروری در منطقه خودداری کرده و کشتیهای تجاری و فعالان فراساحلی نیز ضمن رعایت احتیاط، تمهیدات ایمنی لازم را اتخاذ کنند.
همچنین از صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیشبینی شده است.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی و نوار شرقی استان در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد که باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها و کاهش ۴ تا ۶ درجهای دما شود.
محسن حیدری با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمال سیستان و بلوچستان در مدت یاد شده توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده ، تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری، از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.