رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه زباله‌سوزی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین زارع ارنانی با اشاره به گزارش‌های شهروندان در خصوص زباله سوزی در شهر یزد گفت: با توجه به قانون مدیریت پسماند، مدیریت و ساماندهی زباله‌های سطح شهر بر عهده شهرداری‌ها و در مناطق خارج از محدوده شهری بر عهده بخشداری‌ها و دهیاری‌ها است.

وی افزود: بر همین اساس، هرگونه زباله‌سوزی به دلیل ایجاد آلودگی شدید هوا، تهدید سلامت شهروندان و بروز خطرات زیست‌محیطی ممنوع بوده و باید به طور جدی با آن برخورد شود.

