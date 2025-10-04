به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان دو سارق مرد و زن که با خودرو شخصی تحت پوشش مسافر کش اقدام به سوار کردن بانوان کهنسال و سرقت طلاجات آنها می‌نمودند در اقدامی ضربتی شناسایی و دستگیر شدند.

این سارقان در یکی از سرقت‌ها با بی رحمی چند ضربه چاقو به یک مادربزرگ اصفهانی وارد کرده بودند.

سارقان در تحقیقات کاراگاهان به سه فقره سرقت به این روش اقرار کردند.