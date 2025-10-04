به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس «گنج جنگ» در گالری استاد زنگنه مجتمع آوینی همدان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر امور هنری و سینمایی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان گفت: در این نمایشگاه ۲۰ اثر برگزیده در ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر با موضوع دفاع مقدس در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

امین لطفی شهپر افزود: آثار ارائه‌شده از جمله شاخص‌ترین عکس‌های حوزه دفاع مقدس بودند و این نمایشگاه به مدت سه روز پذیرای بازدیدکنندگان بود.