به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دانشجویان در انگلیس در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و تشدید جنایات این رژیم در نسل کشی فلسطینیان برابر دانشگاه‌های لندن تجمعات اعتراضی برگزار کردند، دانشجویان همچنین جنایات روز افزون رژیم صهیونیستی از جمله توقیف کاروان صمود و دستگیری صلح طلبان فعال در این کاروان را که حامل کمک‌های انساندوستانه برای مردم غزه بود راهزنی دریایی و اقدامی تروریستی دانستند و آن را محکوم کردند.

شماری از هواداران فلسطین و حامیان صلح در دانشگاه لندن، همزمان با آغاز سال نو تحصیلی، به تجمع اعتراض آمیز و راهپیمایی در برابر دانشکده‌های این دانشگاه دست زدند. یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، درباره چرایی برگزاری آن می‌گوید: "تظاهرات امروز به منظور افزایش آگاهی دانشجویان تازه وارد است که همزمان با آغاز سال نو تحصیلی، به دانشگاه لندن می‌آیند. ما می‌خواهیم آنان بدانند که دانشگاه لندن، چه میزان در شرکت‌های جنگ افزارسازی مثلا "بی‌ای ئی سیستمز" انگلیس و ایرباس اروپایی – آمریکایی سرمایه گذاری کرده و تا چه حد در کشتار مردم فلسطین، همدست اسرائیل است. مردم و یه ویژه دانشجویان باید بدانند فقط دولت انگلیس شریک نسل کشی اسرائیل در فلسطین نیست بلکه دانشگاه‌های این کشور هم در این جنایات دست دارند. "

رژیم صهیونیستی تمام کشتی‌های کاروان مردمی صمود حامل دارو و غذا برای کودکان فلسطینی را در آب‌های بین‌المللی توقیف و بیش از ۴۴۰ نفر از فعالان و داوطلبان کمک رسانی به کوکان غزه را ربوده و به زندانی که محل شکنجه فلسطینی هاست منتقل کرده است. موضوعی که خشم قشر‌های مختلف مردم از جمله دانشجویان را در انگلیس برانگیخته است.

یک دانشجوی دکترا در انگلیس گفت:" جنبش عظیمی در حمایت از آرمان فلسطین راه افتاده و همچنان در حال گسترش است. مثلا دیروز دیدیم زمانی که نظامیان رژیم اسرائیل، به قایق‌های کمک رسان که می‌خواستند محاصره غزه را بشکنند حمله کرد، جهانیان اعتراض کردند که نشان می‌دهد جنبش ضد جنایات اسرائیل، بسیار گسترده و جهانی شده است. "

وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش شمار شهدای حملات اسرائیل و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه را بیش از ۶۶ هزار نفر اعلام کرد.

قطع حمایت و ارتباط دانشگاه‌های انگلیس با شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی از خواسته‌های اصلی دانشجویان در این گونه تجمعات است.