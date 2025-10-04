پخش زنده
امروز: -
مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از ۲۸ آذر تا یک دی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان و مکان مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که قرار بود ۱۶ تا ۱۸ مهر به میزبانی کشورمان در تبریز برگزار شود، تغییر کرد. این مسابقات ۲۸ آذر تا یک دی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
تغییر زمان برگزاری این رویداد با تصمیم کمیته فنی کنفدراسیون ترایاتلون آسیا انجام شد، فشردگی رویدادهای بین المللی در آسیا در مهر ماه و فراهم شدن امکان حضور حداکثری کشورهای آسیایی در این مسابقات از دلایل این تغییر است.
همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر وزارت ورزش و جوانان مکان برگزاری این مسابقات نیز از تبریز به جزیره کیش تغییر کرد.