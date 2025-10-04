پخش زنده
معاون فنی جهاد کشاورزی سردشت: برداشت پسته از ۲۰ هکتار باغ در سردشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون فنی جهاد کشاورزی سردشت گفت: سطح زیرکشت پسته در این شهرستان به ۲۰ هکتار رسیده و به طور میانگین از هر هکتار دو تن محصول برداشت میشود.
ادریس حسنزاده افزود: امسال چهار هزار اصله نهال جدید بین بهرهبرداران توزیع شده و پیشبینی میشود سطح زیرکشت این محصول تا پایان سال به ۵۰ هکتار افزایش یابد.
به گفته وی، خاک و اقلیم سردشت برای کاشت پسته بسیار مستعد است و این محصول با توجه به مقاومت در برابر کمآبی و ارزش اقتصادی بالا میتواند به برند منطقهای و حتی ملی تبدیل شود.
برداشت پسته در سردشت از نیمه شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد و تاکنون برای حدود ۲۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.