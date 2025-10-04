به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی با اشاره به برگزاری رقابت‌های مسابقات سریع و برق آسا میزبانی تهران فدراسیون شطرنج گفت: در بخش برق آسا مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی کشور که در ۱۱ مهر ماه برگزار شد، در رده زیر ۱۲ سال دختران، شیده شینی دشت گل موفق به کسب عنوان ارزشمند قهرمانی و مدال طلا شد.

وی افزود: در رده سنی زیر ۱۸ سال دختران نیز استاد فیده بانوان زهرا پروین به مدال نقره دست یافت.

گفتنی است؛ مسابقات بخش سریع نیز ۱۰ مهر برگزار شد که در رده سنی زیر ۱۰ سال پسران، محمد جیشی با کسب ۷ امتیاز به مدال ارزشمند نقره دست یافت و در رده سنی زیر ۱۸ سال دختران نیز استاد فیده بانوان زهرا پروین، به مقام سومی و مدال برنز این بخش دست یافت.

زهرا پروین چندی پیش نیز در بخش استاندارد این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسیده بود.