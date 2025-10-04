به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به منظور رفع معضل ترافیک و کاهش فشار بر معابر درون‌شهری، مسوولان استان کرمانشاه و شهرستان پاوه پروژه کنارگذر شهر را در دستور کار قرار داده‌اند.

این پروژه ۱۶.۵ کیلومتری بخشی از مسیر دو بانده شدن راه قزانچی به نوسود است و هدف آن تسهیل تردد گردشگران، کاهش بار ترافیک شهری و افزایش ترانزیت کالا در منطقه اورامانات است.

با این حال، روند اجرایی پروژه تاکنون کند بوده و نیاز به توجه ویژه مسوولان و تخصیص منابع کافی برای تکمیل سریع آن احساس می‌شود.

رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از پیشرفت فیزیکی ۱۱ درصدی پروژه گفت: «پروژه‌ای که قرار بود ۳۶ ماهه تحویل داده شود، بعد از ۲۴ ماه پیشرفت ۱۱ درصدی، هیچ توجیهی ندارد و بهتر است برای تسریع، پیمانکار و مشاور جدید انتخاب شود.»

طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، با اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکار گفت: «دیگر دلیلی برای پیشرفت کند پروژه وجود ندارد.»

وی همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه را با توجه به حجم کار غیرقابل قبول دانست و خواستار فعال شدن پروژه در چند جبهه کاری شد.

تکمیل کنارگذر پاوه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری داشته باشد. کاهش بار ترافیک درون‌شهری نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشد، بلکه تردد گردشگران و حمل و نقل کالا را نیز تسهیل می‌کند. همچنین اتصال مسیر به کریدورهای ملی و مرزهای غربی فرصت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری منطقه را افزایش خواهد داد.

شهر پاوه با تمام ویژگی‌های منحصر به فرد خود، از جمله بافت پلکانی، موقعیت مرزی و ثبت جهانی اورامانات، نیازمند تسریع در اجرای کنارگذر است. لزوم تخصیص بودجه کافی، فعال‌سازی پیمانکار و نظارت مستمر مسئولان، از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این هدف است. پروژه کنارگذر پاوه نه تنها پاسخگوی معضل ترافیک شهری است، بلکه کلیدی برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود و تکمیل آن باید به یک اولویت ملی و استانی تبدیل گردد.