پخش زنده
امروز: -
در آستانه سالگرد عملیات بزرگ طوفان الاقصی، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش چند مستند، روایتگر فصلی تازه از مقاومت و حماسه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بیشه شیران»، بازخوانی مبارزات مردم کرانه باختری با اشغالگران صهیونیستی در روز شنبه (۱۲ مهر) ساعت ۸ صبح بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
مستند «در تدارک طوفان» نیز روز شنبه ساعت ۲۲، داستان تولد و بالندگی جنبش مقاومت حماس را در پرتو حمایتهای معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نقش بیبدیل نیروی قدس سپاه پاسداران و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را برای بینندگان بازگو میکند.
مستند «سرزمین مادری» روایتگر شکلگیری رژیم غاصب صهیونیستی و سالها مقاومت مظلومانه فلسطین هم روز یکشنبه (۱۳ مهر) ساعت ۲۲:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۸ صبح برای علاقمندان پخش میشود.
روز دوشنبه ۱۵ مهر ساعت ۲۲، مستند «جهان گرد» با موضوع طوفان الاقصی، بینندگان را به سفری معنوی و تاریخی دعوت میکند که ابعاد گستردهتری از این حماسه را در برابر دیدگان قرار میدهد.