با خروج شرکت‌های غربی از بازار صنایع غذایی و بسته‌بندی روسیه، شرکت‌های ایرانی با تکیه بر دانش و فناوری روز دنیا توانسته‌اند جایگزین غربی‌ها شوند و در حال حاضر بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت غذایی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات این کشور را تامین می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و فناوری صنعت غذایی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات، که با حضور ۹۳۰ شرکت از ۲۱ کشور جهان در مسکو برگزار شد، عرصه نمایش بخشی از توانمندی متخصصان ایرانی در تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعت غذایی و بسته‌بندی بود.

«الکساندرا لارویک» معاون شرکت صنایع تابول روسیه که پرچم ایران را بر سر در غرفه این شرکت نصب کرده بود، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: بعد از خروج شرکت‌های غربی از روسیه، با ایران و هند وارد مذاکره شدیم.

وی افزود: در سفری که به ایران داشتیم، از کیفیت، دانش و تکنولوژی به‌کار رفته در دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که مورد نیاز ما بود، شگفت‌زده شدیم و در حال حاضر بخش اعظم ماشین‌آلات و تجهیزات بسته‌بندی شرکت ما از ایران تامین می‌شود.

در این نمایشگاه بین‌المللی همچین یک شرکت ایرانی نیز که تامین کننده بخشی از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنایع غذایی و بسته‌بندی روسیه است، حضور داشت.

«ناصر کریم‌دوست» مسئول غرفه ایران با اشاره به کیفیت بالای دستگا‌ه‌ها و ماشین‌آلات ایرانی گفت: این شرکت به ۶۸ کشور جهان، از جمله روسیه و کشور‌های حوزه اوراسیا صادرات دارد.

در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و فناوری صنایع غذایی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات موسوم به «آگروپرودماش»، همچنین مواد اولیه و افزودنی‌ها برای صنایع غذایی و تبدیلی عرضه شده بود.

در این نمایشگاه همچنین، بخش‌های مختلف زنجیره تولید مواد غذایی، از مواد اولیه تا محصول نهایی و نحوه توزیع استاندارد آنها به نمایش درآمد.