به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: در دومین روز از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی جمعی از کارکنان فراجا در برنامه صبحگاهی یکی از مدارس شاهد یاسوج شرکت کردند تا ارتباط پلیس با نهاد‌های علمی و آموزشی بیش از پیش تقویت شود.

سردار سهام صالحی افزود: همچنین امروز تعدادی از فرزندان شهدا و نیرو‌های متوفی انتظامی به مدرسه بدرقه شدند تا این ارتباط معنوی میان پلیس و خانواده معظم شهدا مستحکم‌تر شود.

سردار صالحی هدف از این حضور کارکنان فراجا را آشنایی دانش‌آموزان، مربیان و معلمان با اقدامات پلیس عنوان کرد و ادامه داد: دانش آموزان می‌توانند در بخش‌هایی همچون پیشگیری از جرم، راهنمایی و رانندگی و کاهش تصادفات به عنوان همیار پلیس ایفای نقش کنند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: دانش‌آموزان همچنین می‌توانند ایده‌ها و نظرات خود را در حوزه ارتقای امنیت ارائه دهند و پلیس نیز در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشاوره لازم را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

در پایان این مراسم نیز زنگ پلیس با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زده شد و دانش‌آموزان مدرسه شاهد با اهدای گل از زحمات نیرو‌های انتظامی قدردانی کردند.