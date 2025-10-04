به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جمشید صباغ‌زاده افزود: در واحد علوم و تحقیقات به مناسبت آغاز به کار پنجمین رویداد سراسری رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی آزاداندیشی (مرحله مجازی کشوری) به میزبانی این واحد دانشگاهی بر اهمیت کرسی‌های آزاداندیشی به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از جامعه دانشگاهی، تاکید کرد.

صباغ زاده گفت: کرسی‌های آزاداندیشی زمینه‌ساز رشد فکری، ارتقای قدرت تحلیل و تقویت روحیه پرسشگری در نسل آینده کشور است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده در توسعه علمی و فرهنگی جامعه ایفا کند. این فرایند علاوه بر تقویت فرهنگ گفت‌وگو، به پرورش خلاقیت و تعامل سازنده میان دانشجویان نیز کمک می‌کند.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات گفت: آزادی بیان در این کرسی‌ها ضمن ایجاد امید و انگیزه، دانشجویان را به مطالعه و پژوهش ترغیب می‌کند و آنان را در مسیر تبدیل‌شدن به پژوهشگران توانمند قرار می‌دهد. این فضا یادآور آن است که هر دانشجو می‌تواند سهمی مؤثر در شکل‌دهی آینده جامعه داشته باشد.

صباغ‌زاده ابراز امیدواری کرد: با حضور فعال و پرشور دانشجویان در این رقابت‌ها، می‌توانیم شاهد ارتقای غنای علمی و فرهنگی دانشگاه باشیم. این رویداد گامی مؤثر در رشد فردی و اجتماعی دانشجویان به شمار می‌آید.