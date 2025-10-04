عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: زبان فارسی مجموعه‌ای از واژگان بلکه آیینه‌ای از اندیشه، فرهنگ و روح ایرانی است که می‌تواند نقش پررنگی در هویت‌سازی نسل‌های آینده داشته باشد.

محمود عابدی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با تأکید بر جایگاه فرهنگی و تمدنی زبان فارسی اظهار کرد: زبان فارسی تنها ابزاری برای ارتباط نیست، گنجینه‌ای از معنا، فرهنگ و هویت ایرانی است.

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: این زبان میراثی است که بیش از هزار سال پیش نیاکان فرهیخته ما شکل داده‌اند و امروز با قدرت و شکوه، استمرار فرهنگی و تاریخی ما را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت عمیق زبان فارسی در پیوند اقوام و فرهنگ‌های مختلف کشور افزود: فارسی بزرگ‌ترین عامل وحدت میان اقوام گوناگون ایران‌زمین است. این زبان، ما را به ریشه‌های مشترک فرهنگی‌مان پیوند می‌دهد.

عابدی گفت: این زبان مایه افتخار ماست؛ زیرا آثار و اندیشه‌های برخاسته از آن، مانند گوهر‌هایی درخشان، در سراسر جهان قابل ترجمه، مطالعه و تحسین‌اند.

وی در ادامه به تأثیر ادبیات فارسی بر روح و روان انسان اشاره کرد و گفت: شعر و ادب فارسی، از مولوی تا سعدی، از حافظ تا فردوسی، سرچشمه‌ای از آرامش، حکمت و زیبایی است. در دنیای پرهیاهوی امروز، بازگشت به این گنجینه فرهنگی می‌تواند بسیاری از بن‌بست‌های روحی و فکری را بگشاید. آرامشی که از خواندن غزل‌های حافظ یا حکمت‌های سعدی حاصل می‌شود، با هیچ ابزار جدیدی قابل جایگزین نیست.

عابدی افزود: وقتی از زبان فارسی سخن می‌گوییم، در واقع از فرهنگی حرف می‌زنیم که در پسِ واژه‌ها پنهان است؛ فرهنگی که با عشق، خرد، اخلاق و زیبایی درآمیخته و چهره‌ای انسانی و لطیف از تمدن ایرانی عرضه می‌کند.

این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان با ابراز علاقه و تعهد خود به پاسداری از زبان فارسی گفت: زبان فارسی فقط میراث نیاکان ما نیست، امانتی است برای آیندگان و حفظ و گسترش آن، پاسداشت روح جمعی ملت ایران است.