نجاتگران پایگاه بین‌جاده‌ای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان نمین موفق شدند ۲ کوهنورد مفقودی و گرفتار در ارتفاعات گردنه حیران را نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، نجاتگران پایگاه بین‌جاده‌ای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان نمین موفق شدند ۲ کوهنورد مفقودی و گرفتار در ارتفاعات حیران را نجات دهند.

این کوهنوردان در فاصله حدود ۳ کیلومتری تله‌کابین حیران مفقود شده بودند و نجاتگران هلال احمر نمین پس از عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی کوهنوردان مفقودی را پیدا کرده و به محل امن منتقل کردند.

این عملیات با حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی انجام شد و خوشبختانه حادثه‌دیدگان دچار آسیب جدی نشده بودند.