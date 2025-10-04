پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، نجاتگران پایگاه بینجادهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر شهرستان نمین موفق شدند ۲ کوهنورد مفقودی و گرفتار در ارتفاعات حیران را نجات دهند.
این کوهنوردان در فاصله حدود ۳ کیلومتری تلهکابین حیران مفقود شده بودند و نجاتگران هلال احمر نمین پس از عملیات جستوجو و امدادرسانی کوهنوردان مفقودی را پیدا کرده و به محل امن منتقل کردند.
این عملیات با حضور بهموقع نیروهای امدادی انجام شد و خوشبختانه حادثهدیدگان دچار آسیب جدی نشده بودند.