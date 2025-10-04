به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از کالا خبر، بر اساس اعلام بورس کالا، این محصول از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان عرضه شده و تحویل آن درب کارخانه انجام می‌شود.

عرضه ورق گرم صادراتی در بورس کالا، گامی تازه در مسیر توسعه بازارهای بین‌المللی از طریق بستر شفاف و رقابتی بورس کالا به شمار می‌رود. پیش از این، در رینگ صادراتی فولاد کالا، محصولاتی چون تختال، تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم، ناودانی و نبشی عرضه شده بود و با افزوده شدن ورق گرم، زنجیره عرضه محصولات فولادی در این تالار تکمیل‌تر می‌شود.