تالار صادراتی بورس کالای ایران یکشنبه ۱۳ مهر نخستین بار میزبان عرضه ۴۰ هزار و ۴۸۰ تن ورق گرم فولاد مبارکه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از کالا خبر، بر اساس اعلام بورس کالا، این محصول از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان عرضه شده و تحویل آن درب کارخانه انجام میشود.
عرضه ورق گرم صادراتی در بورس کالا، گامی تازه در مسیر توسعه بازارهای بینالمللی از طریق بستر شفاف و رقابتی بورس کالا به شمار میرود. پیش از این، در رینگ صادراتی فولاد کالا، محصولاتی چون تختال، تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم، ناودانی و نبشی عرضه شده بود و با افزوده شدن ورق گرم، زنجیره عرضه محصولات فولادی در این تالار تکمیلتر میشود.