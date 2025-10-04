عضو هیأت عامل و راهبر امور حقوقی، سرمایه‌گذاری و آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: پیگیری‌ها برای ایجاد پایانه‌های بار در مرز‌های آستارا، رازی و میلک در مرحله انجام فراخوان جذب سرمایه‌گذار قرار دارد. همچنین ظرفیت‌های لجستیکی ۱۰ پایانه مرزی دیگر نیز در حوزه مولدسازی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلام‌حسین دغاغله در نشست هم‌اندیشی مدیران‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های کشور، جزئیات طرح‌های توسعه لجستیکی سازمان را تشریح کرد.

وی با اشاره به معرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول در حوزه لجستیک اظهار کرد: در راستای اجرای این مأموریت، اقدامات عملیاتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم آغاز شده است.

دغاغله به عملیات اجرایی «دهکده لجستیک اصفهان» اشاره کرد که رسماً آغاز شده است. همچنین فراخوان احداث «پارک لجستیک عمومی» در شهرستان اردکان نیز منتشر شده و در حال پیگیری است.

وی از تشکیل «کمیته سرمایه‌گذاری، امور اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها» در ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های کشور خبر داد.

وی هدف از تشکیل این کمیته‌ها را برگزاری جلسات مستمر ماهانه و ارسال گزارش عملکرد اقدامات به سازمان مرکزی جهت تسهیل امور سرمایه‌گذاری اعلام کرد.



در بخش دیگری از سخنان خود، دغاغله خواستار بررسی به‌موقع درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، به‌ویژه در زمینه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی شد و تأکید کرد که موافقت‌اصولی‌های صادره در این زمینه باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

در پایان، راهبر امور حقوقی، سرمایه‌گذاری و آزادراه‌ها، پیگیری و برگزاری جلسات مستمر کمیسیون ماده ۱۲ (رسیدگی به پرونده‌های تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل) و نظارت بر اجرای آراء صادره در این کمیسیون را از دیگر موضوعات اولویت‌دار و مهمی دانست که باید توسط ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صورت جدی دنبال شود.