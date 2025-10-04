به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرش امینی درباره فراخوان طراحی پوستر این دوره از جشنواره اظهارداشت: از آنجایی که بنای جشنواره امسال بر تعامل و همکاری با دیگر جشنواره‌هاست، چندی پیش فراخوان طراحی پوستر این دوره از جشنواره موسیقی فجر را طی همکاری با مرکز هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و تدوین کردیم و این فراخوان ۲۲شهریورماه به صورت سراسری منتشر شد.

وی گفت: امروز ۱۲ مهرماه آخرین مهلت ارسال آثار به بخش طراحی پوستر جشنواره چهل و یکم است و قرار است روز‌های ۱۳ و ۱۴ مهرماه داوری این آثار صورت گیرد و در نهایت ۲۰ مهرماه نفر برگزیده معرفی و پوستر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر رونمایی شود.

امینی با اشاره به جوایز نفرات برگزیده طراحی پوستر جشنواره افزود: نفر برگزیده که به عنوان طراح پوستر جشنواره چهل و یکم معرفی می‌شود مبلغ ۵۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد و به نفرات دوم و سوم در قالب تقدیر از آنها هر کدام مبلغ ۱۰ میلیون تومان اهدا می‌شود.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از اول تا ۳۰ بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.