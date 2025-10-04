پخش زنده
واحد بستهبندی تخممرغ با سرمایهگذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در گرمسار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این واحد با ظرفیت ۱۵۰ تن در روز برای ۸۰ نفر بهصورت مستقیم و ۲۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سعید دهقانی مدیرکل دامپزشکی سمنان در مراسم افتتاح این واحد بستهبندی تخممرغ گفت: ارزش ارزی پیشبینیشده برای صادرات محصولات این مجموعه حدود ۱۰ میلیون دلار است
دهقانی به صادرات محصولات این واحد به عمان و قطر اشاره کرد و گفت : توسعه واحدهای فرآوری و بستهبندی محصولات دامی از جمله واحد بستهبندی تخممرغ ، نقشی موثر در افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.
در مراسم افتتاح این واحد علیرضا رفیعیپور معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مسدولان شهرستان گرمسار حضور داشتند.