به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این واحد با ظرفیت ۱۵۰ تن در روز برای ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

سعید دهقانی مدیرکل دامپزشکی سمنان در مراسم افتتاح این واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ گفت: ارزش ارزی پیش‌بینی‌شده برای صادرات محصولات این مجموعه حدود ۱۰ میلیون دلار است

دهقانی به صادرات محصولات این واحد به عمان و قطر اشاره کرد و گفت : توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی محصولات دامی از جمله واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ ، نقشی موثر در افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.

در مراسم افتتاح این واحد علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مسدولان شهرستان گرمسار حضور داشتند.