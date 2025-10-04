نقش مردم در حکمرانی نقش والایی است و باید برای خدمت به مردم شبانه روز تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان نجف آباد گفت: مقام خدمت، مقام رفیع است و مدیری که خدمتگزار مردم است هم دنیا و هم آخرت خود را تامین می‌کند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: یک مدیر باید دو ویژگی مهم داشته باشد، تخصص و تعهد، اگر یکی از این دو بحث نباشد، هدف متعالی خدمت محقق نمی‌شود.

در این آیین از خدمات حسین گرامی دادستان سابق قدردانی و حجت الاسلام احمد کمالی به عنوان دادستان شهرستان نجف آباد معرفی شد.