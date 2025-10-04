به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم با حضور دانشجویان، استادان و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران و وزارت علوم برگزار شد.

در این مراسم بر پیکر این دانشجوی فقید نماز اقامه شد.

قرار است پیکر دانشجوی فقید محمدامین کلاته در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شود.

در حادثه انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی دانشگاه تهران محمد امین کلاته دانشجو کارشناسی ارشد جان باخت و دو دانشجوی دیگر نیز مصدوم شدند.

خبر در حال تکمیل شدن است.......