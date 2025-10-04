به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته، تیم اوساسونا ۲ - ۱ از سد تیم ختافه گذشت. بورخا مایورال در دقیقه ۲۳ تیم ختافه را پیش انداخت، اما اوساسونا در ادامه آدام برتونِس در دقیقه ۳ + ۴۵ و آلخاندرو کاتِنیا ۹۰ برای اوساسونا گل زدند. ختافه با ۱۱ امتیاز در رده هشتم ماند و اوساسونا با ۱۰ امتیاز به رده یازدهم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۲ مهر:

رئال اویدو - لوانته

جیرونا - والنسیا

آتلتیک بیلبائو - رئال مایورکا

رئال مادرید - ویارئال

یکشنبه ۱۳ مهر:

دپورتیوو آلاوس - الچه

سویا - بارسلونا

اسپانیول - رئال بتیس

رئال سوسیداد - رایو وایکانو

سلتاویگو - آتلتیکومادرید



در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های رئال مادرید با ۱۸ و ویارئال با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم الچه با ۱۳ امتیاز چهارم است.