هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته، تیم اوساسونا ۲ - ۱ از سد تیم ختافه گذشت. بورخا مایورال در دقیقه ۲۳ تیم ختافه را پیش انداخت، اما اوساسونا در ادامه آدام برتونِس در دقیقه ۳ + ۴۵ و آلخاندرو کاتِنیا ۹۰ برای اوساسونا گل زدند. ختافه با ۱۱ امتیاز در رده هشتم ماند و اوساسونا با ۱۰ امتیاز به رده یازدهم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۲ مهر:
رئال اویدو - لوانته
جیرونا - والنسیا
آتلتیک بیلبائو - رئال مایورکا
رئال مادرید - ویارئال
یکشنبه ۱۳ مهر:
دپورتیوو آلاوس - الچه
سویا - بارسلونا
اسپانیول - رئال بتیس
رئال سوسیداد - رایو وایکانو
سلتاویگو - آتلتیکومادرید
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای رئال مادرید با ۱۸ و ویارئال با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم الچه با ۱۳ امتیاز چهارم است.