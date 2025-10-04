کشف ۲۶ دستگاه ماینر در بروجرد
دادستان عمومی و انقلاب بروجرد گفت: ۲۶ دستگاه ماینر در بروجرد کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، با دستور و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بروجرد و همکاری دستگاههای مرتبط، در بازرسی از سه منزل مسکونی، تعداد ۲۶ دستگاه ماینر تولید رمز ارز کشف و جمع آوری شد.
گودرز امرایی دادستان عمومی و انقلاب بروجرد در این خصوص گفت: با توجه به ناترازیهای اخیر در توزیع نیروی برق و مصرف انرژی زیاد هر دستگاه ماینر، جمع آوری این دستگاهها در اولویت برنامههای دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه قرار گرفته و با جدیت دنبال میشود.