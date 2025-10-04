پخش زنده
امروز: -
فراخوان شرکت درپویش «من هستم در کنار ایران» با هدف مشارکت جوانان و نخبگان بخش کشاورزی در تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با هدف مشارکت جوانان و نخبگان بخش کشاورزی در تحقق شعار سال از تمامی نخبگان، بهرهبرداران، کارکنان، فعالان و علاقمندان به کشاورزی دعوت میشود که با حضور در این پویش، همراهی خود را با ایران عزیز و تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی اعلام نمایند.
نحوه شرکت در پویش:
۱. جلو دوربین قرار بگیرید.
۲. خود را به طور کامل معرفی کنید (نام، نقش/سمت، محل فعالیت).
۳. بخشی از فعالیتهای شاخص خود را بیان کنید (دستاوردها، پروژهها، فناوریهای بهکاررفته، سطح تولید و غیره).
۴. بگویید برای تحقق شعار سال چه قولی میدهید (مثلاً بهبود عملکرد در محل کار خود، افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، بهکارگیری فناوریهای بومی، آموزش و مشاوره فنی و هر آن چیزی که در نظر دارید).
۵. در پایان، شعار «من هم هستم در کنار ایران» را بیان کنید.
روش ارسال:
شما هم میتوانید آثار خود را در پیامرسان ایتا به آیدی زیر ارسال نمایید:
🆔 @admin_nokhbegan_maj
🆔@admin_nokhbegan_maj
به آثار برتر جوایز مادی و معنوی تعلق خواهد گرفت.