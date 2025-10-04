به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ آیین استقبال از پیکر‌های ۴۴ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، فردا ۱۳ مهر، ساعت ۹ صبح در مرز بین المللی شلمچه برگزار می‌شود.

این شهدای عزیز مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ و در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه، جزایر‌ام‌الرصاص و‌ام‌البابی تفحص شده‌اند.