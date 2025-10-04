پخش زنده
شهردار مسجد سلیمان با بیان اینکه بدهی تیم این شهرستان در لیگ سال گذشته به زودی پرداخت خواهد شد گفت: سرمایه گذاری در کشتی فرنگی موجب توسعه هر چه بیشتر این رشته در خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خسروی گفت : ما بدهی بسیاری از بچهها را کامل پرداخت کردیم و برخی دیگر نیز ۸۰ درصد دریافتی داشتند و به زودی بدهیها صاف میشود.
شهردار مسجد سلیمان در ادامه با اشاره به هدفگذاری برای تیم این شهر افزود: هدف اصلی ما تکرار عنوان قهرمانی است و مذاکراتی خوبی هم داشتیم حتما تیم را برای کسب عنوان قهرمانی در کشتی فرنگی خواهیم بست.
خسروی در خصوص نقش لیگ در توسعه کشتی گفت: کشتی ورزش اول ایران است و رهبر انقلاب نیز به این مهم صحه گذاشتند. حمایت از کشتی و کشتیگیر موجب حضور نخبگان در لیگ و همچنین ردههای سنی تیم ملی خواهد شد.
او عنوان کرد: تمام تلاش ما این است تا با سرمایهگذاری در کشتی فرنگی گامی به توسعه بیشتر این رشته در خوزستان کمک کنیم. خوزستان اکنون به قطب کشتی فرنگی ایران و حتی جهان تبدیل شده و افتخارات قهرمانان ما در رقابتهای جهانی حکایت از پیشرفت فرنگی کاران در خوزستان دارد.