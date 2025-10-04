پخش زنده
با پایان یافتن مدت دریابست، صید میگو در آبهای هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: طرح دریابست با هدف حفظ ذخایر میگو و مدیریت بهینه صید در شهرستانهای سیریک، میناب، قشم، بندرعباس و بندرخمیر از یکم تا نهم مهر اجرا شد.
محمد صالح طاهرینسب افزود: صیدگاه میگو در استان از سیریک در شرق هرمزگان تا منطقه طولای قشم است.
وی گفت: پارسال هزار و ۵۰۰ تن میگو سرتیز و سُره از آبهای استان صید شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان افزود: در فصل صید میگوی هرمزگان بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستانهای قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر فعالیت دارد.
طاهرینسب گفت: با توجه به برآورد پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان صید میگو تا اواخر آبان ادامه دارد.