به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در دومین روز از هفته نیروی انتظامی کادر نیروی انتظامی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان، با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت:نیروی انتظامی مأموریت‌های خطیری دارد و شاخص‌ترین آن تأمین امنیت است.

وی افزود:امنیت حاصل دانش، برنامه‌ریزی، انگیزه و مدیریت دقیق است و در استان پهناور کرمان این تلاش، جهادی بزرگ به شمار می‌رود.

امام جمعه کرمان با قدردانی از عملکرد نیرو‌های انتظامی در جهاد ۱۲ روزه گفت:با همدلی و همکاری دستگاه‌ها، هیچ اختلالی در استان ایجاد نشد و امنیت پایدار برقرار ماند.

سردار جلیل موقوفه‌ای، فرمانده انتظامی استان کرمان هم در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نیروی انتظامی گفت:

در شش‌ماهه نخست امسال، وقوع جرایم در استان ۱۶ درصد کاهش و کشفیات ۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود:کاهش سرقت‌های مسلحانه، برخورد با قاچاق مواد مخدر نیز و انهدام این باند‌ها و همچنین در حوزه پلیس سایبری، اقدامات مؤثری در پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی انجام شده است.