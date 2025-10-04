پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کرمان ازکاهش ۱۶ درصدی جرایم در ششماهه نخست امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در دومین روز از هفته نیروی انتظامی کادر نیروی انتظامی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتوگو کردند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان کرمان، با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت:نیروی انتظامی مأموریتهای خطیری دارد و شاخصترین آن تأمین امنیت است.
وی افزود:امنیت حاصل دانش، برنامهریزی، انگیزه و مدیریت دقیق است و در استان پهناور کرمان این تلاش، جهادی بزرگ به شمار میرود.
امام جمعه کرمان با قدردانی از عملکرد نیروهای انتظامی در جهاد ۱۲ روزه گفت:با همدلی و همکاری دستگاهها، هیچ اختلالی در استان ایجاد نشد و امنیت پایدار برقرار ماند.
سردار جلیل موقوفهای، فرمانده انتظامی استان کرمان هم در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به عملکرد ششماهه نیروی انتظامی گفت:
در ششماهه نخست امسال، وقوع جرایم در استان ۱۶ درصد کاهش و کشفیات ۸ درصد افزایش داشته است.
وی افزود:کاهش سرقتهای مسلحانه، برخورد با قاچاق مواد مخدر نیز و انهدام این باندها و همچنین در حوزه پلیس سایبری، اقدامات مؤثری در پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی انجام شده است.