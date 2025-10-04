مأموران انتظامی و اداره برق شیروان با شناسایی و توقیف دو دستگاه ماینر، از مصرف غیرمجاز برقی معادل مصرف ۳۰ منزل مسکونی جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی دریافت گزارشی مبنی بر استفاده غیرمجاز از برق در یکی از منازل خیابان دانشگاه شیروان، مأموران پلیس برق با هماهنگی دادستانی و حضور مأموران آگاهی از محل بازدید کردند.

در این بازرسی مشخص شد هر دو کنتور برق موجود در ساختمان دستکاری شده و دو دستگاه ماینر در محل نگهداری می‌شد که توسط مأموران کشف و توقیف شد.

بر اساس شواهد به‌دست‌آمده، مصرف غیرمجاز برق در چند دوره گذشته برای تأمین انرژی این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود که میزان آن معادل مصرف ۳۰ واحد مسکونی برآورد می‌شود.