کارگاه آموزشی مدیریت باغ های پسته با حضور باغداران و کارشناسان استان قم در دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صرفی دبیر انجمن پسته شهرستان دامغان گفت : در این کارگاه عملی، روشهای کاشت، داشت برداشت و معرفی پسته دامغان روشهای آبیاری باغ و کیفیت پسته بررسی شد.
نایینی مسئول مرکز کمیته فنی پسته استان قم هم با اشاره به کیفیت مطلوب پسته دامغان گفت : آبیاری زیر سطحی باغ ها باعث افزایش عملکرد این محصول در شهرستان دامغان شده و این موضوعی ایت که باغداران قمی هم علاقمند به یادگیری آن بودند.