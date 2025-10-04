به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صرفی دبیر انجمن پسته شهرستان دامغان گفت : در این کارگاه عملی، روش‌های کاشت، داشت برداشت و معرفی پسته دامغان روش‌های آبیاری باغ و کیفیت پسته بررسی شد.

نایینی مسئول مرکز کمیته فنی پسته استان قم هم با اشاره به کیفیت مطلوب پسته دامغان گفت : آبیاری زیر سطحی باغ ها باعث افزایش عملکرد این محصول در شهرستان دامغان شده و این موضوعی ایت که باغداران قمی هم علاقمند به یادگیری آن بودند.