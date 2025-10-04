رییس اداره ایمنی راه ادار کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از خط کشی بیش از هزار کیلومتر به همراه نصب چهار هزار و ۳۵۱ تابلو و علائم در سطح جاده‌های استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احمدی شاهرخت گفت: تشخیص و تعیین مسیر در جاده‌ها از مهمترین عواملی است که به کاربران جاده‌ای کمک می‌کند تا در تردد دچار مشکل نشوند و براین اساس این اداره برای ارتقای ایمنی محور‌های حوزه استحفاظی اقداماتی، چون خطکشی، نصب تابلو و اصلاح شیب شیروانی و دیگر فعالیت‌های راهداری را بطور مستمر انجام می‌دهد تا کاربران جاده‌ای به سلامت در مسیری ایمن طی طریق کنند.

وی با اشاره به انجام هزار کیلومتر خطکشی بهمراه طراحی، ساخت، جانمایی و نصب چهار هزار و ۳۵۱ عدد انواع تابلو‌های اخطاری و انتظامی و علائم در نیمه نخست امسال گفت: ۳۲۲ متر مربع تابلو اطلاعاتی بهسازی و نصب شده چهار هزار و ۱۰۰ متر حفاظ جانمایی و همچنین ۱۲۲ دماغه نیز ایمن سازی شده است.

رییس اداره ایمنی راه ادار کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد: در راستای ارتقای و اصل بخشنده بودن جاده‌ها این اداره توانسته طی زمان مذکور بیش از ۳۲ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی هم به انجام رساند.