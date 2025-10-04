به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۲ مهرماه را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه ها و خبرگزاری های چین

عناوین روزنامه ها و خبرگزاری های چین در روز شنبه، دوزداهم مهر 1404 و چهارم اکتبر 2025 به شرح زیر است:

شینهوا

هشدار وضعیت اضطراری درپی نزدیک شدن طوفان ماتمو در چین

توافق حماس برای آزادی گروگان های اسرائیلی ، تحویل دولت غزه در واکنش به طرح صلح ترامپ

اعتصاب عمومی در ایتالیا در حالی که حادثه ناوگان صمود خشم عمومی را برانگیخته

4 کشته و 30 زخمی در هنگام سقوط اتوبوس به دره در شمال ایران

ایران می گوید توافقنامه مشارکت جامع با روسیه به اجرا در می آید

گلوبال تایمز

ترامپ روز یکشنبه مهلت نهایی را برای حماس برای پذیرش طرح صلح 20 ماده ای در غزه تعیین کرد

تعطیلی دولت آمریکا به آخر هفته کشیده می شود

دادگاه عالی هلند به دولت دستور داد که صادرات قطعات اف 35 به اسرائیل را دوباره ارزیابی کند

استقبال رئیس سازمان ملل از بیانیه حماس درباره پیشنهاد آمریکا در غزه

پوتین می گوید ابتکار حکومت جهانی چین به طور نزدیک با چشم انداز روسیه برای امنیت اوراسیا مرتبط است

تعداد کشته شدگان در سقوط ساختمان مدرسه اندونزی به 14 نفر افزایش یافت

مرگ بیش از 32700 مهاجردر مدیترانه از سال 2014 تا کنون

سی جی تی ان

پیشتازی بی‌رقیب چین در صنعت خودروهای برقی با نوآوری و زنجیره تأمین قدرتمند

رشد 70.3 درصدی محموله‌های ترانزیتی چین در سه‌ماهه نخست 2025

پیام وزیر خارجه ایران به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین

ازسرگیری پروازهای مستقیم چین و هند از اواخر اکتبر؛ گامی حیاتی در عادی‌سازی روابط

مصر و چین پروتکل همکاری در زمینه کشاورزی پایدار امضا کردند

چاینا دیلی

تعطیلات پاییزه چین، رونق سفر خانوادگی و افزایش تقاضای گردشگری

هوش مصنوعی و تحول در لوازم الکترونیکی مصرفی

استقبال رئیس جمهور چین از مشارکت با سنگاپور

چین وتو آمریکا در قطعنامه غزه را محکوم کرد

بریتانیا اولین اسقف اعظم زن کانتربری را منصوب کرد

روزنامه مردم

افزایش سفرها در طول تعطیلات هشت روزه در چین

وزارت انرژی آمریکا صدها پروژه انرژی پاک را متوقف کرد

چین بیش از 230 داروی ضد سرطان را بیمه کرد

چین با نزدیک شدن طوفان ماتمو، واکنش اضطراری

را فعال کرد

نبض رسانه های هند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو ، مهمترین عناوین خبری وسایل ارتباط جمعی هند درنبض رسانه های این کشور در دوازدهم مهر

روزنامه انگلیسی زبان ایندین اکسپرس :

-نخست وزیر مودی از تلاش‌های ترامپ برای صلح غزه تقدیر کرد، چرا که حماس با بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی موافقت کرده است.

- هند در پی به چالش کشیدن شاخص‌های غربی است و شاخص جدید حکمرانی را در بروکسل ارائه می‌دهد

-ویجی پس از هجوم مردم تحت فشار است، حزب بهاراتیا جاناتا یک فضای سیاسی باز در تامیل نادو را مشاهده می‌کند

- جوان و خشمگین در له: چرا خشونت ۲۴ سپتامبر سایه‌های بلندی بر جامعه می‌اندازد؟

-امیرخان متقی کیست؟ وزیر امور خارجه طالبان قرار است به هند سفر کند

-چهار نوجوان در حین ساخت فیلم در پورنیا با قطار وانده بهارات زیر گرفته شدند

-اسدالدین اویسی: در هند می‌توان گفت «من عاشق مودی هستم» اما نمی‌توان گفت «من عاشق محمد هستم»

شبکه خبری ایندیا تودی :

-واکنش‌های جهانی به موافقت حماس با آزادی گروگان‌ها تحت طرح صلح ترامپ در غزه.پس از آنکه حماس اعلام کرد آماده آزادی گروگان‌ها و پذیرش بخش‌هایی از طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه است، جهان روز جمعه واکنش‌های محتاطانه‌ای نشان داد.

-پاکستان روح خود را می‌فروشد، در حالی که ترامپ زمین را تصاحب می‌کند.همزمان با هجوم شرکت‌های چندملیتی برای خروج از پاکستان، این کشور دریافته است که دیگر نمی‌تواند خود را به عنوان یک بازار بفروشد. تنها خاک آن ارزش خرید دارد و ترامپ به بزرگترین صاحبخانه در این کشور تبدیل شده است.

-دولت راجستان فروش ۱۹ دارو از شرکت کیسون فارما، تأمین‌کننده اصلی شربت سرفه‌ای که ادعا می‌شود با مرگ کودکان در این ایالت مرتبط است، را متوقف کرده است. در همین حال، ایالت تامیل نادو نیز پس از مشاهده مواردی در مادیا پرادش و راجستان، یک شربت سرفه خاص را ممنوع کرده است.

-تغییرات بزرگ در فرودگاه دهلی: ایر ایندیا ۶۰ پرواز را به ترمینال ۲ و ای‌آی اکسپرس را به ترمینال ۱ منتقل کرد

-یک پسر ۱۲ ساله پس از گیر افتادن در آسانسور در یک مجتمع مسکونی در پونا، جان خود را از دست داد. مقامات گمان می‌کنند که سنسور آسانسور به دلیل نگهداری ضعیف از کار افتاده و منجر به این فاجعه شده است

روزنامه انگیسی زبان هندو:

-اسرائیل برای اجرای «مرحله اول» پیشنهاد ترامپ آماده می‌شود

-طرح دعوی در دادگاه به دنبال توقف هزینه ۱۰۰۰۰۰ دلاری ترامپ برای روادید

-دولت مرکزی می‌گوید شربت‌های سرفه آلوده نیستند؛ آزمایش تی ان تقلب را تشخیص می‌دهد

-باندهای فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد دوباره بسته شدند

-هشدار طوفان «شاکتی» در ایالت مهاراشترا؛ پیش‌بینی بارش شدید باران تا ۷ اکتبر

-طرح صلح غزه: نخست وزیر مودی از رهبری رئیس جمهور ترامپ در بحبوحه پیشرفت «قاطع» در غزه استقبال می‌کند

-دو گردشگر هندی به جرم سرقت و حمله به کارگران جنسی در هتل‌های سنگاپور به زندان محکوم شدند

اخبار مهم روزنامه ها و خبرگزاری های پاکستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اسلام آباد، تیتر اخبار مهم روزنامه ها و خبرگزاری های پاکستان امروز دوازدهم مهر ؛

«داون نیوز»

- احتمال دریافت قسط جدید وام یک میلیارد دلاری پاکستان از صندوق‌ بین المللی پول در هفته آینده

- مذاکرات دولت اسلام آباد با معترضین کشمیری موفقیت آمیز بود/ معاهده میان طرفین امضا می شود

- ۶۳ فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند

- اسرائیل از گروه های ضد ایرانی برای راه اندازی کمپین های ضد نظام جمهوری اسلامی حمایت مالی می کند

«جیو نیوز»

- وزارت خارجه دولت اسلام آباد، اظهارات مقامات هندی در مورد وضعیت کشمیر تحت کنترل پاکستان را رد کرد

- سازمان هواپیمایی ملی پاکستان در ماه اکتبر پرواز های مستقیم خود به انگلیس را از سر می گیرد

- حماس بخش زیادی از طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح در غزه را پذیرفته است

- تظاهرات در محکومیت حمله به ناوگان دریایی صمود روز جمعه در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد

«هم نیوز»

- نخست وزیر پاکستان: همیشه حامی حقوق مردم کشمیر بوده و هستیم

- ادامه گرانی محصولات کشاورزی پس از سیل/ قیمت گوجه فرنگی به ۳۰۰ روپیه افزایش یافت

- انفجار نارنجک در شهر وزیر آباد ایالت پنجاب / ۲ نیروی امنیتی زخمی شدند

- وزیر خارجه پاکستان

عناوین اصلی روزنامه های انگلیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامه های انگلیس در روز شنبه 12 مهر 1404 به این شرح است:

دیلی اکسپرس:

استارمر تحت فشار قرار گرفته تا «غده سرطانی یهودستیزی» را ریشه‌کن کند.

دیلی استار:

مهاجم کنیسه منچستر، جهاد الشامی، هنگام حمله فریاد زد: «این تقاص کشتن بچه‌های ماست.»

دیلی تلگراف:

حزب کارگر پس از خودداری از معرفی چین به‌عنوان «دشمن»، به‌طور مخفیانه روند محاکمه دو جاسوس مظنون را مختل کرده است.

سان:

مهاجم کنیسه منچستر، جهاد الشامی، هنگام انجام حمله در آزادی مشروط به‌سر می‌برد؛ او به اتهام تجاوز تحت پیگرد بود.

تایمز:

استارمر به فعالان فلسطینی که قصد تظاهرات آخر هفته دارند گفت: «اندوه یهودیان را درک کنید و به آن احترام بگذارید.»

دیلی میل:

دیوید لامی، معاون نخست‌وزیر، در مراسم یادبود قربانیان کنیسه منچستر با اعتراض و هو شدن حضار روبه‌رو شد.

اف‌تی ویکند:

پلیس منچستر اعلام کرد یکی از دو قربانی حمله کنیسه با شلیک مأموران کشته شده و یک بازمانده نیز به ضرب گلوله پلیس زخمی شده است.

گاردین:

مهاجم کنیسه منچستر در حالی دست به این حمله زد که پیش‌تر به اتهام تجاوز تحت بازداشت موقت پلیس بود.

مهمترین عناوین روزنامه های امروز ترکیه

مهمترین عناوین روزنامه های امروز ترکیه به شرح زیر است:

روزنامه حریت:

سه نمایندۀ مجلس ترکیه در دومین کاروان کشتی غزه

قبول مشروط از سوی حماس، دعوت به آتش بس

نرخ تورم ماه سپتامبر: 3.23 درصد

عملیات سازمان اطلاعات علیه جاسوس موساد

روزنامه صباح :

پروندۀ وزیر اسراییلی پر است از جرایم جنگی و تروریستی

ترامپ: اسراییل باید به حملات خود پایان دهد، حماس آمادۀ صلح است

دستگیری جاسوس موساد حین ارتکاب جرم

قدم بقدم بسوی انتفاضۀ جهانی

سازمان ملل: اسراییل آمادۀ یک قتل عام بزرگ می شود

سوزجو:

اوزگور اوزل: اردوغان برای ترامپ کار می کند

پنجمین کستی حفاری مان به سواحل مرسین آورده شد

حداقل حقوق طی 8 ماه 4 هزارو 481 لیر ذوب شد

روزنامه جمهوریت:

در ترکیه ای که رو به فقیر شدن است افزایش قیمت ها 81 ماه است که بدون توقف ادامه دارد

تل آویو حد و مرز نمی شناسد، فعالان اجتماعی را تروریست خواند

ترامپ خطاب به حماس: تا 6 اکتبر گروگان های را آزاد کن

روزنامه ترکیه :

انتفاضۀ جهانی: کاروان صمود وجدان جهانی را بیدار کرد

ترامپ برای غزه با اردوغان تلفنی گفتگو کرد

ترامپ: اسراییل باید بی درنگ حملات را متوقف کند

عملیات علیه موساد در استانبول

روزنامه ینی شفق :

ترامپ: اسراییل باید به حملات پایان دهد

شکنجه توسط صهیونیست ها در بندر اشدود

دو جاسوس موساد دستگیر شدند

محاسبات در مورد نرخ تورم درست از آب در نیامد

روزنامه قرار :

نظام حقوقی را با بازداشت های غیر حقوقی خدشته دار نکنید

افزایش نگران کننده نرخ تورم: سازمان آمار 33.29 درصد اعلام کرده است، موسسه اناگ 63.23 درصد

دزدان دریایی اسراییلی تمام کشتی های کاروان صمود را توقیف کردند

روزنامه آکشام:

اردوغان: همچنان به برقراری صلح کمک خواهیم کرد

جاسوس اسراییلی دستگیر شد

فلسطین آزاد در برابر تروریست های اسراییلی

اولین پاسخ حماس به طرح ترامپ مثبت ارزیابی شد

میلیون ها نفر برای غزه مقاومت می کنند

مهم‌ترین عناوین روزنامه های امروز روسیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مسکو، تیتر اخبار مهم روزنامه ها و خبرگزاری های روسیه در دوازدهم مهر ؛

«کامرسانت»

⁃ ترامپ پس از پاسخ حماس، از اسرائیل خواست فوراً حملات را متوقف کند

⁃ فرودگاه مونیخ دوباره به دلیل پهپادها بسته شد

⁃ در حمله پهپاد در دونباس، عکاس خبری فرانسوی کشته شد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ رافائل گروسی اعلام کرد که با روسیه و اوکراین درباره بازگرداندن بازرسان به نیروگاه زاپروژیا گفتگو می‌کند

⁃ سه شهروند آلمان در نروژ به دلیل به پرواز درآوردن پهپاد در نزدیکی فرودگاه بازداشت شدند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ تحلیلگران امور راهبردی : زرادخانه هسته‌ای آمریکا برای مقابله با روسیه و چین بیش از حد فرسوده است

⁃ حماس با نکات کلیدی طرح ترامپ درباره غزه موافقت کرد

«ایزوستیا »

⁃ مقامات استان آستراخان با کنسول ایران درباره رشد مبادلات تجاری گفتگو کردند

⁃ در آمریکا به دلیل توقف فعالیت دولت فدرال ، بودجه برای کنترل زرادخانه هسته‌ای رو به پایان است

«ار-ب-کا»

⁃ در استان کورسک، پهپاد نیروهای مسلح اوکراین مرکز خرید را هدف قرار داد

⁃ آمریکا سکه ۱ دلاری با تصویر ترامپ منتشر خواهد کرد

⁃ جنبش حماس پاسخ خود به طرح حل‌وفصل در غزه که توسط ترامپ پیشنهاد شد را به میانجیگران تحویل داد