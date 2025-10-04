آیین تجلیل از فعالان اربعین و موکب‌داران بندر امام خمینی (ره) در حسینیه عاشقان ثارالله و جوار مرقد مطهر شهدای گمنام این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین جاسم عبادی امام جمعه بندر امام خمینی (ره) با اشاره به نقش موکب‌داران در خدمت به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در جمع خادمان زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم، این آیین گوشه‌ای از زحمات و تلاش‌های مخلصانه موکب‌داران عزیز را به تصویر کشید و باید از همه کسانی که در ایام اربعین، بندر امام خمینی (ره) را به یک حسینیه بزرگ تبدیل کردند، قدردانی کنیم.

معاون قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) و مسئول هیات رزمندگان اسلام بندر امام خمینی (ره) نیز در این مراسم اظهار داشت: خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگی است.

سردار حمید اباذری ادامه داد: علیرغم تلاش دشمنان برای ایجاد آشوب و ناامنی، با انسجام ملی و مقاومت رزمندگان اسلام، اربعین امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد و امیدواریم این خدمتگزاری به عنوان باقیات صالحات برای خادمان ثبت شود.

مسئول ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات بندر امام خمینی (ره)، گزارشی از خدمات موکب‌ها ارائه داد و گفت: در بندر امام خمینی (ره) ۵۰ موکب فعال وجود دارد که سه موکب در کشور عراق و پنج موکب در مسیر بندر امام به آبادان به زائران خدمت‌رسانی کردند.

داود مجدم افزود: در ایام اربعین امسال بیش از ۲۴۰ هزار وعده غذایی بین زائران توزیع و ۵۵ هزار نفر اسکان داده شدند که این آمار معادل ۲ برابر جمعیت شهر است، همچنین با فعالیت مواکب، طی سه سال گذشته آمار فوتی‌های جاده بندر امام خمینی (ره) به آبادان از ۲۳ نفر به پنج نفر کاهش یافته است.

مجدم با اشاره به نقش این شهر در میزبانی از زائران گفت: بندر امام خمینی (ره) در حقیقت به عنوان معین اسکان مرز شلمچه عمل می‌کند و این توفیق بزرگی برای مردم این شهر است.

این آیین با اجرای سرود‌های اربعینی توسط گروه‌های «سردار دل‌ها» و «امیران» هیات رزمندگان اسلام بندر امام خمینی (ره) و تجلیل از فعالان اربعین به پایان رسید.