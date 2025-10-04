پخش زنده
مرحله نخست تکمیل زیرساختهای گردشگری در روستای سهیلی جزیره قشم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: در این مرحله هزار و ۳۰۰ مترمربع، تسطیح و آماده سازی زمین و اجرای سنگفرش ورودی و معابر گردشگری صورت گرفته است.
عباس رئیسی افزود: برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: روستای سهیلی یکی از مهمترین مقاصد گردشگری طبیعی جزیره قشم است و در مسیر بازدید از جاذبههایی همچون جنگلهای حرّا و تالاب خوران قرار دارد.
روستای سهیلی در ۶۰ کیلیومتری جزیره قشم واقع شده است.