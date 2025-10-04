شرجی و رطوبت از اواسط هفته در آبادان و خرمشهر خودنمایی می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر هفته جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت.

از اواخر روز دوشنبه تا اواسط روز پنجشنبه (بویژه چهارشنبه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی استان خواهد شد.

تا فردا روند افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا در برخی ساعات نیمه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.