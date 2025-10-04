پخش زنده
امروز: -
نایبرئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان گفت: حذف روادید میان دو کشور میتواند بهعنوان یک گام عملی، زمینهساز افزایش سفرهای مردمی و توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ محمد کعبعمیر، نایبرئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان، در پایان سفر هیئت پارلمانی کشورمان به تاشکند تأکید کرد: حذف روادید میان دو کشور میتواند بهعنوان یک گام عملی، زمینهساز افزایش سفرهای مردمی و توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی شود. ایران با اجرای این سیاست، اراده خود را برای گسترش ارتباطات نشان داده و انتظار میرود دولت ازبکستان نیز با اقدامی مشابه، راه را برای رفتوآمد آسانتر میان دو ملت هموار کند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس در ادامه به اشتراکات تمدنی و فرهنگی ایران و ازبکستان اشاره کرد و گفت: نامآورانی همچون ابنسینا، رودکی و حافظ سرمایههای مشترک ما هستند که میتوانند پایهای محکم برای همکاریهای عمیقتر دو کشور در عرصههای علمی و فرهنگی باشند.جمهوری اسلامی در بسیاری از شاخصهای علمی و فناوری جایگاه ممتاز جهانی دارد و آماده است این توانمندیها را در اختیار دوستان ازبک خود قرار دهد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن استقبال از پیشنهاد همکاریهای استانی و محلی تأکید کرد: اکنون حجم روابط تجاری دو کشور حدود نیم میلیارد دلار است، اما ظرفیتهای موجود بهروشنی نشان میدهد که میتوان این رقم را تا چهار برابر افزایش داد.