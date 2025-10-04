به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بتول سرکانی، مسئول بسیج جامعه زنان استان کردستان از برگزاری اجلاسیه شهدای زن کردستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای کنگره ملی 5536 شهید استان کردستان، اجلاسیه ویژه شهدای زن استان 20 مهرماه در سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تقدیم 566 شهیده زن از کردستان افزود: در این مراسم یاد و خاطره 13 بانوی شهیده کردستانی مریم امین‌پور، مهین اویسی، ناهید فاتحی کرجو، فاطمه اسدی، شمسی فاتحی، ماهی شرافت ایزدی، سیده آمنه حسینی، عایشه اداک، قمرناز فریدی، حنیفه رستمی، کشور مرادیان، فرشته باخویشی و خدیجه شاه‌محمدی گرامی داشته می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان استان کردستان با بیان اینکه این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی در سنندج برگزار می‌شود، زنان کردستان، هم در میدان نبرد، هم در نقش تربیت فرزندان انقلابی و تشویق همسران به حضور در جبهه‌ها، نقش‌آفرین و فداکار بوده‌اند و استان کردستان با 566 شهیده زن از مجموع 1106 شهیده کشور، بیشترین آمار شهید زن را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به حضور 72 شهیده ترور و 13 شهیده پیشمرگ زن در بین شهدای زن کردستان، عنوان کرد محور اجلاسیه امسال با عنوان «زنان کُرد، فرشتگان ایثار و مقاومت» به یاد این شهدای والامقام برگزار می‌شود.