طرح معاینه رایگان کودکان زیر ۵ سال با ارائه خدمات تخصصی غربالگری و ارزیابی رشد، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، در مرکز پزشکی شهدای سلامت رشت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت روز جهانی کودک، معاینه رایگان کودکان زیر ۵ سال به دلیل اهمیت حفظ سلامت نسل آینده و پیشگیری از اختلالات رشد و تکامل کودکان، از ساعت ۹ تا ۱۲ چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز پزشکی تخصصی و فوقتخصصی شهدای سلامت رشت انجام میشود.
این خدمات جامع شامل غربالگری ASQ (ارزیابی تکامل)، ارزیابی قد و وزن، اندازهگیری دور سر و ارائه مشاوره تخصصی به والدین است.
این اقدام برای تحقق اهداف سلامت محور و ترویج فرهنگ توجه به رشد و تکامل همهجانبه کودکان انجام میشود.
۱۶ مهر مصادف با ۸ اکتبر در تقویمها روز جهانی کودک نامگذاری شده است.