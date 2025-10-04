به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این یادواره یاد و خاطره سرداران و ۲۵۴ شهید ولایتمدار شهرستان سپیدان و شهدای اقتدار ایران بویژه سردار شهید سرتیپ دوم پاسدار علی محمد مدد الهی گرامی داشته شد.

سردار علی بلالی مشاور عالی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در این مراسم گفت: مردم ما همواره پشتیبان انقلاب و ولایت بودند، هستند و خواهند بود.

او افزود: آنچه که باعث نمایش اقتدار کشورمان ایران شده، این است که این انقلاب مبتنی بر قدرت و اراده مردم شکل گرفته است.

سردار علی بلالی افزود: زنده نگهداشتن یاد شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن از مهم‌ترین اهداف برگزاری این برنامه بود.

اجرای سرود سلام فرمانده توسط ابوذر روحی خالق این اثر و روایت محمد رضا هادوی راوی معروف کشور، برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های بسیج سپیدان و برپایی موکب صلواتی از دیگر برنامه‌های اجرایی این مراسم بود.