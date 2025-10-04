پخش زنده
بانک مرکزی از امروز با ورود همزمان به بازار رسمی و غیررسمی ارز، برنامه افزایش عرضه را برای پاسخ به نیاز واردکنندگان و مهار هیجانات بازار کلید زد؛ اقدامی که شامل پرداخت ارزی بهصورت حواله و اسکناس و مداخله سنگین در بازارهای تهران و امارات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ برنامه جدیدی را برای تقویت عرضه ارز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی به اجرا گذاشته است.
بر اساس اعلام رسمی این بانک، در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان، میزان تخصیص ارز برای واردات ـ بهویژه واردات خرد ـ افزایش یافته و علاوه بر ابزار حواله، امکان پرداخت بهصورت اسکناس ارزی نیز برای تجار فراهم شده است. اسکناس مورد نیاز این گروه توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
همزمان، اطلاعات دریافتی از منابع و کارگزاران مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی نشان میدهد بازارساز در نظر دارد طی روزهای پیشِ رو با حضور فعال در بازارهای غیررسمی تهران و امارات، عرضه ارز را بهشدت افزایش دهد تا با مدیریت هیجانات اخیر، قیمتها از سطح کنونی کاهش پیدا کند.
کارشناسان معتقدند همزمانی این دو اقدام در بازار رسمی و غیررسمی میتواند شوک معکوسی به روند افزایشی نرخ ارز وارد کرده و زمینه تعدیل قیمتها را در کوتاهمدت فراهم کند.