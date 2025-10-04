پخش زنده دو دیدار پایانی از هفته ششم فوتبال لیگ برتر و پخش زنده فوتبال رئال مادرید و ویارئال از شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرونده هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز با پخش زنده دو دیدار بین سپاهان و ذوب آهن در ساعت ۱۸:۱۵ و فولاد و تراکتور در ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه ورزش بسته می‌شود.

برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» در چارچوب رقابت‌های هفته ششم فوتبال لیگ برتر کشورمان، امروز شنبه ۱۲ مهر از ساعت ۱۸:۱۵ تقابل بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن و در ساعت ۲۰:۱۵ دیدار حساس فولاد خوزستان و تراکتور تبریز را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

سپاهان در پنج بازی آخر مقابل ذوب‌آهن چهار پیروزی و یک تساوی به دست آورده است.

ذوب آهن نیز بیش از سه سال است که موفق به شکست سپاهان نشده است و حالا در شرایطی پا به این بازی می‌گذارد که نتیجه این بازی چیزی جز پیروزی نمی‌تواند برایشان رضایت‌بخش باشد.

فولاد خوزستان نیز با ۵ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد ، تراکتور تبریز نیز با ۸ امتیاز در چهارم جدول است.

پخش زنده فوتبال رئال مادرید و ویارئال

از ساعت ۲۲:۳۰ امشب شنبه ۱۲ مهر در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم فوتبال لالیگا، دو تیم رئال مادرید و ویارئال به مصاف هم خواهند رفت و این دیدار حساس به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های هفته هشتم لالیگا، از ساعت ۲۲:۳۰ امشب جدال بین دو تیم رئال مادرید و ویارئال را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

رئال مادرید در ۵ بازی آخرش چهار برد و یک شکست داشته و تیم مقابلش ویارئال در ۵ بازی آخرش با سه برد، یک تساوی و یک شکست عملکرد خوبی از خود نشان داده است.

در مجموع تقابل‌های دو تیم باهم در سالیان گذشته، ۱۴ برد برای رئال مادرید، ۱۱ تساوی و ۴ برد برای ویارئال ثبت شده است.