پخش زنده
امروز: -
طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان تا ۳۰ دی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی آینده از ۲۰ شهریور آغاز شده گفت: سنجش تا دی ادامه دارد و پیشبینی میشود دو میلیون نوآموز در این طرح سنجش شوند.
سالار قاسمی افزود: تلاش میشود طرح سنجش از چهار سالگی انجام شود تا مداخلات زودتر صورت گیرد و نوآموزان آماده ورود به پایه اول ابتدایی شوند.
او از اولیای دانشآموزان خواست: به پایگاههای مراکز جامع مراجعه و نوبتگیری کنند تا کارهای سنجش نوآموزان برای سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلیشان را انجام دهند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در مراکز جامع به بحث اختلالات یادگیری و دیرآموزی توجه بیشتری خواهد شد. ثبتنام سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا پایان تیر بود و والدین میتوانستند با ورود به سامانه سیرت۲ فرآیند نوبتگیری الکترونیکی را انجام دهند.
طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان برای ارزیابی جامع وضع جسمانی و شناختی نوآموزان در بدو ورود به نظام آموزشی است که شامل معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، قد و وزن و همچنین ارزیابی آمادگی تحصیلی و غربالگری اختلالات رشدی است.
امسال نیز والدین با مراجعه به سایت sirat.csdeo.ir میتوانند نوبتگیری سنجش فرزند خود را بهصورت اینترنتی انجام و سپس گزینه ورود با دولت من را انتخاب و ادامه روند ثبتنام را انجام دهند.