همزمان با هفته نیروی انتظامی میز خدمت با حضور عوامل انتظامی استان در مصلی بیت المقدس اراک برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان گفت: گفتگوی بی واسطه با مردم و طرح مستقیم مشکلات جامعه از جمله مزایای برپایی میزهای خدمت است.
سردار هادی رفیعی کیا از حضور پر رنگ مردم و طرح سوالات تخصصی از پلیس قدردانی کرد و تعامل سازنده مردم را سبب ساز خدمت رسانی بهتر به جامعه دانست.
او با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن گفت: در سایه امنیت همه کارخانجات، مراکز تولیدی و خدماتی میتوانند به امور خود بپردازند و کسب درآمد هم در بستر امنیت انجام میشود بنابراین بر اساس مبانی دینی، اخلاقی و قانون همه در برقراری امنیت نقش دارند.
سردار رفیعیکیا با اشاره به اینکه رکن دیگر امنیت مدارس، دانشگاهها و خانوادهها است تا فرزندان با خدمات نیروی انتظامی بیشتر آشنا شوند، گفت: امسال در ۶۰ هزار پرونده بالای ۵۰ درصد منجر به صلح و سازش شد، ۱۵۷ میلیون تردد وسایل نقلیه و ۳ درصد کاهش تصادفات فوتی ثبت شده است.
او با اشاره به اینکه در ۶ ماهه امسال ۱۴ درصد سرقتها کاهش یافته ، گفت: مردم با تماس با شماره تلفنهای ۰۹۶۳۸۰، ۰۹۶۳۰۰ و ۱۹۷ و ۱۱۰ میتوانند با پلیس در ارتباط باشند و در برقراری امنیت جامعه مشارکت داشته باشند.