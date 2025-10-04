

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز همزمان با سراسر کشور زنگ غنچه‌ها ویژه نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی‌های استان نواخته شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در آئین زنگ غنچه‌ها که در یکی از مدارس یاسوج برگزار شد گفت: در سال تحصیلی جدید در استان کهگیلوبه و بویراحمد بیش از ۲۲ هزار نوآموز در پیش دبستانی آموزش‌های لازم را برای ورود به دبستان فرا می‌گیرند.

ایوب رضایی با بیان اینکه امسال بیش از ۸۰۰ پیش دبستانی درکهگیلویه و بویراحمد میزبان نوآموزان پیش دبستانی است، افزود: دوره پیش‌دبستانی پایه‌گذار مسیر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان است و خانواده و مدرسه دو بال موفقیت نوآموزان‌اند.

رضایی با اشاره به اهمیت ارتباط خانواده‌ها با مراکز آموزشی اضافه کرد: تحقیقات علمی نشان داده است هرچه ارتباط میان خانواده و مدرسه بیشتر باشد، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: بخشی از آموزش در مدرسه و بخش مهم‌تری از تربیت در خانواده شکل می‌گیرد، بنابراین استمرار این همکاری برای رشد همه‌جانبه نوآموزان ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: دوره پیش‌دبستانی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مراحل تحصیلی است که نقش بنیادینی در رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکان دارد و زمینه‌ساز موفقیت آنان در مقاطع بعدی تحصیل خواهد بود.

رضایی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش‌های دوره پیش‌دبستانی گفت: این دوره به دلیل ویژگی‌های خاص سنی کودکان، بستر مناسبی برای شکوفایی استعداد‌ها و پرورش مهارت‌های اجتماعی آنان است.

وی با بیان اینکه مربیان پیش‌دبستانی نقش حساسی در شکل‌گیری شخصیت و نگرش کودکان دارند، تصریح کرد: نحوه تعامل مربیان با نوآموزان باید سرشار از مهربانی، صبر و زبان کودکی باشد تا زمینه رشد طبیعی، خلاقیت و اعتماد به‌نفس در آنان فراهم شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ادامه داد: کودکان امانت‌هایی در دست ما هستند و وظیفه داریم زمینه رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان را به بهترین شکل فراهم کنیم. موفقیت نظام تعلیم و تربیت در گروی همکاری و همدلی معلمان، خانواده‌ها و جامعه است و اگر این پیوند به‌صورت مستمر برقرار باشد، ثمره آن در آینده کشور نمایان خواهد شد.

رضایی همچنین با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های مأموران خدوم پلیس در تأمین امنیت جامعه قدردانی کرد و گفت: آرامش و امنیت امروز ما مرهون تلاش نیرو‌های انتظامی است که شبانه‌روز برای حفظ نظم و آسایش مردم خدمت می‌کنند و آموزش‌وپرورش نیز در مسیر فرهنگ‌سازی نظم، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، همواره همراه نیروی انتظامی خواهد بود.

رئیس اداره تعلیم وتربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: استفاده از هرگونه محتوای خارج از بسته‌های مورد تأیید سازمان تعلیم وتربیت کودک ممنوع است.

قدرت الله باقری یا یسان اینکه مدیران موظف‌اند برای پیش‌دبستانی دو از میان ۱۹ بسته و برای پیش‌دبستانی یک از میان ۷ بسته رسمی انتخاب کنند افزود: به همین منظور نمایشگاهی ویژه برای آشنایی مدیران و مربیان با این بسته‌ها برگزار شده است.

در پایان این آیین زنگ غنچه‌ها نواخته شد و ۲۲ هزار نو آموز پیش دبستانی یک و دو در سطح استان کهگیلویه وبویراحمد روانه کلاس‌های درس شدند.