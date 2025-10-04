پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب چهار رتبه برتر کشوری توسط دانشآموزان خوزستانی در کنکور ملی مهارت ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر اظهار کرد: در کنکور دوره کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی، حسین ابراهیمی در رشته برق از شهرستان ایذه موفق به کسب رتبه یک کشوری شد.
وی ادامه داد: همچنین محمدطاها کیانی در رشته الکترونیک رتبه سه و مائده داودیان در رشته شبکه و نرمافزار از هنرستان حضرت خدیجه رتبه چهارم کشوری را به دست آوردند. همچنین حسین حیدری در رشته الکترونیک نیز رتبه ششم را به دست آورد.
علیفر گفت: توسعه هنرستانها و هدایت دانشآموزان به سمت رشتههای فنیوحرفهای و کارو دانش در استان خوزستان یک ضرورت است. یکی از مشکلات فعلی در استان خوزستان و حتی کشور نبود نیروی متخصص و ماهر است و اگر به دنبال تبدیل شدن به استانی مقتدر و صنعتی هستیم حتما باید نیروی انسانی ماهر تربیت کنیم.
وی ادامه داد: هدایت دانش آموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش به معنای تولید علم در صنعت و توسعه پایدار است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴درصد دانشآموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش هدایت میشدند، اما اکنون این عدد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: یکی از دلایل کاهش میانگین نمرههای امتحانهای نهایی خوزستان در سالهای اخیر نیز همین مساله بوده است. راه توسعه و پیشرفت استان حرکت به سمت مهارتآموزی است و یکی از راههای توسعه این رشتهها، راهاندازی هنرستانهای وابسته به صنایع است که نتیجه آن افزایش بهرهوری خواهد بود، بنابراین توسعه کمی و کیفی هنرستانها به ویژه هنرستانهای همجوار و وابسته به صنایع، از کارگروههای ویژه آموزشوپرورش خوزستان است.